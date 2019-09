Internationales Madonnari-Festival : St. Petersburgerin setzt auf urbane Kunst

Künstlerin Marya Kudasheva schafft Kunstprojekte für die Gesellschaft. Sie ist in Kevelaer dabei.

Die Vorbereitungen für das Großereignis in Kevelaer laufen auf Hochtouren. Eine der 20 Künstler beim „Internationalen Madonnari-Festival“ ist Marya Kudasheva. Sie ist die einzige Künstlerin aus Russland bei diesem Festival. Am kommenden Wochenende sind in der Marienstadt zudem Kreative aus Mexiko, Italien, der Ukraine, Ungarn, den USA und Deutschland vertreten. Drei lokale Künstler aus Kevelaer werden ebenfalls ihre Madonnari-Kunst dem Publikum präsentieren.

Marya wurde in Surgut in West Sibirien geboren. Sie studierte an der Surgut State Pedagogical University, um Zeichenlehrerin zu werden. Während ihres Studiums arbeitete sie bereits als Kunst-Eventmanagerin und Fotografin. Sie lebt heute in St. Petersburg und arbeitet zusammen mit ihrem Lebenspartner Victor Puzin in ihrem gemeinsamen Kunststudio „Paint Point“, in dem sie Wandmalereien oder Designs für 3D- Straßenmalerei erstellen. Sie nahm bereits an vielen internationalen Streetart-Events in Deutschland, den Niederlanden, Österreich und in Lettland teil. Ihre Kunstprojekte konzentrieren sich auf semi-realistische Gemälde von Natur, Tieren und Ökologie. Sie benutzt gerne helle Farben und arbeitet mit Walzen und Pinseln für Innen- und Außenwände, Ständern oder anderen horizontalen Oberflächen wie Asphalt.