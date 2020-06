Diplom des DFB für Schüler in Kevelaer : Auf Augenhöhe mit der Frauen-Bundestrainerin

Martina Voss-Tecklenburg im Mittelpunkt mit Sebastian Clarke und den ausgezeichneten Schülern im Hülsparkstadion. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Zum sechsten Mal wurden Schüler des Kevelaerer Gymnasiums mit dem Junior-Coach-Diplom ausgezeichnet. Martina Voss-Tecklenburg beglückwünschte als Patin des DFB-Projektes ihre neuen Trainerkollegen im Hülsparkstadion.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heinz Spütz

Wenn die Schulglocke freitags schlug und Lehrer und Schüler ins Wochenende gingen, begann für Sebastian Clarke und 13 seine Schüler die Nachspielzeit. Denn dann stand „Ausbildung DFB-Junior-Coach“ auf dem Trainingsplan. Für den Spielertrainer der Sportfreunde Broekhuysen war es bereits der fünfte Qualifizierungslehrgang, 76 Schüler, davon 18 Mädchen, haben bisher das Trainerdiplom erworben und dürfen sich DFB-Junior-Coach nennen. „Junge Leute müssen befähigt werden, ihnen muss man Vertrauen schenken und früh lernen, Verantwortung zu übernehmen. Sie müssen der Basis des Sports unbedingt erhalten bleiben, sonst sind die kleinen Vereine bald kaputt“, nennt er seine Motivation für diese Trainerausbildung.

Nach Worten des Dankes von DFB-Vizepräsident Peter Frymuth nahmen die Schüler am Mittwoch aus den Händen der Frauen-Bundestrainerin, Martina Voss-Tecklenburg, ihre Diplome entgegen. Der DFB-Vize appellierte an die frisch gebackenen Jungtrainer, speziell den Frauenfußball voranzutreiben. „Wir brauchen euch händeringend in den Vereinen.“

Diese Steilvorlage nahm die Bundestrainerin auf. Mit Spaß auf dem Platz gehen, unbedingt ehrlich sein und authentisch bleiben und stets eine positive Körpersprache zeigen, gab sie ihren neuen Trainerkollegen mit auf dem Weg. „Es bringt nichts, jungen Spielern zu sagen, was sie nicht können oder nicht machen sollen. Wichtiger ist, ihre Stärken zu erwähnen und ihnen zu sagen, was sie gut gemacht haben.“ Dass ihr dieses DFB-Projekt eine echte Herzensangelegenheit ist, betonte sie auch im Hülsparkstadion. „Wir brauchen unbedingt Nachwuchs, vor allem guten Nachwuchs. Viel zu oft scheitert es in den Vereinen ja schon an der Betreuung“, sagte sie.

Anna Klucken, Matea Kels und Isabel Janiszewski gehörten zu den drei Mädchen, die das Zertifikat erhalten hatten. Alle sind aktive Spielerinnen und kicken zum Teil in den höchsten deutschen Jugendligen. Sie waren sich einig, mit dem Erwerb des Trainerdiploms eine richtige Entscheidung getroffen zu haben. Ob sie als Trainerinnen in ihren Vereinen arbeiten werden, ließen sie auf Grund der ungewissen Corona-Situation unbeantwortet. Jedenfalls sähen sie sich nun eher in der Lage, ihre Trainer zu verstehen.