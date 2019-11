Festlicher Abend im Konzert- und Bühnenhaus : Marketingpreis in Kevelaer vergeben

Unverwechselbar aus Kevelaer: Bei der feierlichen Verleihung des Marketingpreises am Freitagabend im Konzert- und Bühnenhaus sorgten die „Kevelaer Allstars“ für die Musik. Foto: Norbert Prümen (nop)

Die Schulmensa, Radio Heckens, Bürgerwind Kevelaer und die Schießsportgemeinschaft sind diesmal die Preisträger. Die Verleihung der Auszeichnungen fand Freitag Abend im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer statt.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Der Rahmen war festlich, die Preisträger bestens gelaunt und das Konzert- und Bühnenhaus gefüllt. Die Verleihung des Marketingpreises war wieder ein Highlight im Kalender der Marienstadt.

Bürgermeister Dominik Pichler überreichte die Preise am Freitagabend in den verschiedenen Kategorien.

In der Kategorie „Inklusion“ bekam das SOS-Kinderdorf für die Arbeit in der Schulmensa die Auszeichnung. Foto: Norbert Prümen (nop)

Info Abwechslungsreiches Programm Moderation Durch den Abend führte wieder Christoph Kepser von Antenne Niederrhein.



Änderung Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns konnte diesmal wegen einer Erkrankung schweren Herzens nicht teilnehmen. Die Übergabe der Marketingpreise übernahm daher Bürgermeister Dominik Pichler.

Kategorie „Integration und Inklusion“: SOS-Kinderdorf mit der Schulmensa

Die Schulmensa in Kevelaer ist Lern- und Produktionsstätte gleichermaßen: Gute Lebensmittel, täglich frisch zubereitet für alle, die in der Mensa essen, qualifizierte Ausbildung in der Küche durch die Profis des SOS-Kinderdorf Niederrhein – davon haben alle etwas. Jährlich werden dort bis zu 40 junge Erwachsene mit besonderen Bedarfen in den Bereichen Küche und Hauswirtschaft ausgebildet. Bei der pädagogischen Arbeit stehen Ausbildung, Umschulung und Berufsvorbereitung im Vordergrund. Seit Beginn im Jahr 2012 hat das SOS-Kinderdorf als Träger der Mensa zahlreiche Auszubildende, Umschüler oder Teilnehmer der Berufsvorbereitung in Arbeit oder Anschlussangebote zur beruflichen Integration vermittelt. Das Mensa-Team arbeitet eng mit den Arbeitsagenturen und Jobcentern zusammen. Außerdem gibt es einen regelmäßigen Austausch mit den Schulen und den Schülern, zum Beispiel rund um das Thema gesunde Ernährung. In der Schulmensa werden täglich bis zu 800 Essen mit regionalen Produkten frisch zubereitet und an die Schüler ausgegeben. „Eine Win-Win-Situation“, wie die Juroren finden: Die jungen Erwachsenen in der Küche sehen jeden Tag ihre Leistung, und den Schülern schmeckt es.

Kategorie „Arbeitgebermarketing“: Radio Heckens

Nimmt man das gesamte Portfolio von Radio Heckens vom Verkauf von Unterhaltungselektronik, Telekommunikation, der Installation und Reparatur von Satelliten- und Antennenanlagen, den Reparaturservice für TV- und Audiogeräte sowie die Einrichtung und Konfiguration von Netzwerk- und Telefonanlagen, ist der technischen Vielfalt des inhabergeführten Fachgeschäfts noch lange keine Grenze gesetzt. Tag für Tag stemmt Radio Heckens die Herausforderungen kundenorientiert mit einem auf Augenhöhe agierenden und engagierten Team. Für die Jury zeichnet sich dieser Handwerksbetrieb insbesondere durch die überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit von Mitarbeitern aus. Im Laufe der Firmengeschichte wurden mehr als 50 Auszubildende beschäftigt; rund zehn Schulpraktikanten sind es in jedem Kalenderjahr, die erste Einblicke und Erfahrungen im Bereich Radio- und Fernsehtechnik sowie Kundenservice sammeln. Immer nah dran ist Josef Heckens. Als Mitglied des Meisterprüfungsausschusses der Handwerkskammer Düsseldorf steht er dem Nachwuchs der Branche nah.

Kategorie „Klima- und Umweltschutz“: „Bürgerwind Keve­laer“ und „Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord“

Die Gesellschaften „Bürgerwind Kevelaer“ und „Bürgerenergie Schwarzbruch-Nord“ haben sich zum Ziel gesetzt, durch die Errichtung moderner Windenergieanlagen CO 2 neutralen Strom zu erzeugen und mittelfristig Kevelaer damit zu versorgen. Die Bürgerwindparks wurden von privaten Kevelaerer Investoren realisiert.

Schon 2010 wurden erste Gespräche unter Kevelaerer Landwirten geführt, die bei einer Sitzung im Wasserturm mit den Stadtwerken Kevelaer zusammenkamen. Man wollte als Landeigentümer, aber auch als Energienutzer, selber vor Ort in der Stromerzeugung aktiv werden und das nicht fremden Investoren überlassen. Dies führte zur Bildung der beiden Gesellschaften.

Vier Windenergieanlagen speisen jährlich 20 Millionen Kilowattstunden klimafreundlichen Strom in das öffentliche Netz ein. Die beiden Windparks zusammen erzeugen somit 50 Prozent des Stromes der Wallfahrtsstadt Kevelaer in umweltfreundlicher Weise. „Noch nie hat eine Bürgergruppe in Kevelaer in solchem Ausmaß investiert, um nachhaltig CO 2 neutralen Strom zu erzeugen und selber aktiven Umwelt- und Klimaschutz zu betreiben und zu leben“, lobt die Jury.

Sonderpreis: Schießsportgemeinschaft Kevelaer