Tamina Kallert als prominenter Gast in Kevelaer : Marketingpreis auch 2021 nur virtuell

Tamina Kallert als prominenter Gast in Kevelaer

Kevelaer Weil die Corona-Zahlen so hoch liegen, gab es auch in Kevelaer keine Alternative. Das Event musste wieder ohne Besucher stattfinden.

Jede Menge Technik war im Konzert- und Bühnenhaus aufgebaut. Denn nach 2020 gab es den Marketingpreis in Kevelaer auch diesmal nur virtuell. Das für die Marienstadt so wichtige Ereignis musste ohne Besucher im Saal stattfinden. Statt dessen fingen zahlreiche Kameras ein, was auf der Bühne passierte.