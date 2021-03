Krankenhaus Kevelaer : Thomas Jansen ist neuer kaufmännischer Leiter im Marienhospital

Kevelaer Der dreifache Familienvater war zuvor als Pflegedienstleiter in Xanten tätig und bringt jede Menge Erfahrung mit. Er ist auch Ansprechpartner für die Kommunalpolitik.

Thomas Jansen wird zum 1. April neuer kaufmännischer Leiter des Marienhospitals Keve­laer. Der gelernte Krankenpfleger und studierte Pflegemanager war bis 2017 Pflegedienstleiter im Marienhospital. Zuletzt war der 45-Jährige als Pflegedienstleitung des St.-Josef-Hospitals Xanten tätig. Mit einem kurzen Draht zur Geschäftsführung kümmern sich die kaufmännischen Leiter in den Krankenhäusern des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums vor allem um die Steuerung der internen Abläufe und den effizienten Personal- und Ressourceneinsatz in Medizin und Pflege. Sie sind die Ansprechpartner für das lokale und kommunalpolitische Umfeld. „Thomas Jansen kennt sich im Marienhospital bestens aus“, so Sascha Sartor, Geschäftsführer des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums. Mit Hilfe aller Berufsgruppen werde er die positive Entwicklung des Marienhospitals weiter vorantreiben. Thomas Jansen ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Foto: Momsen