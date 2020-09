Festwochenende zu Marienfeiertagen in Kevelaer : Höhepunkte im Wallfahrtsjahr

In der Basilika finden aktuell 150 Gläubige Platz. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kevelaer Am Freitag beginnt das Festwochenende zu den Marienfeiertagen in der Basilika. Wegen Corona dürfen weiterhin nur 150 Gläubige in das Gotteshaus.

Die beiden Marienfeiertage „Mariä Geburt“ und „Mariä Namen“ bilden alljährlich einen Höhepunkt im Jahreskalender der Wallfahrtsstadt. Leider werden in Corona-Zeiten deutlich weniger Pilger die festlichen Gottesdienste mitfeiern können, denn die Kapazität der Basilika ist weiterhin auf 150 Sitzplätze beschränkt.

Den Auftakt zum Festwochenende gestalten Organist Marco Heise sowie der theologische Referent Bastian Rütten. Am Freitag, 11. September, wird ab 20 Uhr die Architektur der Basilika das Thema für Orgelimprovisationen und Textbeiträge sein.

Der emeritierte Bischof von Aachen, Heinrich Mussinghoff, zelebriert am Samstag, 12. September, ab 10 Uhr das Pontifikalamt zum Namensfest in der Wallfahrtskirche. Für alle Gläubigen, die auf Grund der beschränkten Kapazität möglicherweise keinen Platz mehr bekommen, beginnt um 11.30 Uhr eine weitere Messfeier in der Basilika.

Am Abend beginnt um 20 Uhr in der Basilika die eindrucksvolle Vigilfeier am Vorabend des Päpstlichen Segens. Gebete, biblische und lyrische Texte sowie Musik stehen im Mittelpunkt dieser Lichtfeier. Im Anschluss gibt es eine corona-konforme Lichterprozession. Nach dem Verlassen der Kirche auf Abstand findet an der Gnadenkapelle eine kurze Lichterfeier statt.

Der Bischof von Münster Felix Genn zelebriert am Sonntag, 13. September, ab 10 Uhr in der Basilika das Pontifikalamt zur äußeren Feier von „Mariä Geburt“. Zum Abschluss erteilt der Bischof in der Basilika den Päpstlichen Segen. Wegen der überlangen Dauer dieses Amtes, wird die Gemeindemesse um 11.45 Uhr an diesem Sonntag ausnahmsweise im Forum Pax Christi gemeinsam mit den Pilgern aus Duisburg-Hamborn gefeiert, die den Gottesdienst auch inhaltlich gestalten. Hauptzelebrant wird der Abt der Hamborner Prämonstratenser-Abtei, Albert Dölken, sein.

Die Wallfahrtsleitung weist erneut auf die Einhaltung der nach wie vor gültigen Corona-Regeln hin: Die Gläubigen müssen sich zu keinem Gottesdienst vorab anmelden, aber in der Basilika vor Ort registrieren. Im Forum Pax Christi ist keine Registrierung erforderlich. Bei allen Gottesdiensten gilt die Regelung „wer zuerst kommt…“. Sobald die ausgewiesenen Plätze besetzt sind, wird der Zugang in die Kirche nicht mehr gestattet. Beim Betreten der Kirche sind das Desinfizieren der Hände sowie das Tragen des Mund-/Nasenschutzes bis zum Sitzplatz nach wie vor obligatorisch. Den Ansagen der Ordner ist unbedingt Folge zu leisten.

