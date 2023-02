Gewalttat in Kevelaer In Kevelaer mit Besenstiel auf Frau eingeschlagen

Mit einem Besenstiel hat ein Mann eine Frau in Kevelaer verletzt. Diese gefährliche Körperverletzung meldete die Polizei am Freitag. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag gegen 12.15 Uhr an der Weezer Straße in Kevelaer. Ein bislang unbekannter Mann betrat das Grundstück der Frau und schlug mit einem Besenstiel auf die Mauer eines Nachbargrundstücks ein. Die Bewohnerin des Grundstücks sprach den Mann an und forderte ihn auf das Schlagen zu unterlassen beziehungsweise ihr Grundstück zu verlassen. Daraufhin beschimpfte der Eindringling die Frau und schlug sie mehrfach mit dem Besenstiel. Die Frau wurde leicht verletzt, der Täter flüchtete. Er soll zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank sein. Sein alter wird mit etwa 25 Jahren angegeben. Er sprach fließend Hochdeutsch und mit lauter Stimme. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250.