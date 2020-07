53-Jähriger in Winnekendonk eingeklemmt : Mann aus Sonsbeck kommt bei Arbeitsunfall ums Leben

53-Jähriger in Winnekendonk eingeklemmt

WINNEKENDONK/Sonbeck Ein schrecklicher Arbeitsunfall hat am Donnerstagmittag ein Todesopfer gefordert.

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 12 Uhr am Donnerstag auf einem Hof am Alten Steeg. Dort wollte ein 53-jähriger Mann aus Sonsbeck einen großen Abbruch-Container an einen Lastwagen ankoppeln. Dabei legte er laut Polizei offenbar die Fernbedienung zur Seite, um nach oben zu klettern.