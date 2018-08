Mann in Weeze überfallen.

In Weeze : Raub auf dem Cyriakusplatz

Weeze Ein 53-jähriger Weezer ist am Montag gegen 14.15 Uhr Opfer eines Raubes geworden. Wie die Polizei am Dienstag meldete, wollte der Mann Geschäftseinnahmen bei einem Bankinstitut am Cyriakusplatz einzahlen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf dem Parkplatz wurde er plötzlich von einem vermummten Täter attackiert, der ihm einen Beutel mit dem Bargeld entriss. Der Unbekannte flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung der Straße Am Heekeren. Der 53-Jährige nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf und fand am Ende der Straße Am Heekeren das Fahrrad des Täters sowie den Beutel, aus dem der Räuber zuvor eine Geldtasche entwendet hatte. Der Täter flüchtete zu Fuß über einen Erdwall.