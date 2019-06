Kriminalität in Kevelaer : Mann bedroht Seniorin mit Messer

Kriminalität in Kevelaer

Kevelaer In Kevelaer wird nach einem Mann gefahndet, der für zwei Überfälle mit dem Messer verantwortlich sein soll.

Opfer eines dreisten Überfalls wurde am Mittwochnachmittag eine 77 Jahre alte Frau aus Düsseldorf. Sie war gegen 16.55 Uhr mit einer Bekannten auf dem Kreuzweg in Richtung des Ausgangs zur Twistedener Straße unterwegs, als sie von einem 20 bis 25 Jahre alten Mann angesprochen, der sein Fahrrad schob. Er fragte, ob sie ihm zehn Euro für eine Fahrkarte geben könnte. Nachdem die Frau dem Unbekannten daraufhin einen Euro gegeben hatte, entfernte dieser sich in Richtung Klostergarten.