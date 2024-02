Gericht ordnet Unterbringung an Mann aus Mali muss nach zahlreichen Straftaten in Kevelaer in Psychiatrie

Aus dem westafrikanischen Mali kam er nach Deutschland, lebte zuletzt in einer Unterkunft an der Straße Schravelen in Kevelaer. Weil er über Monate scheinbar außer Kontrolle durch Kevelaer lief, Leute beleidigte und attackierte, den Notruf missbrauchte und sogar versuchte, den Niersexpress am Kevelaerer Bahnhof entgleisen zu lassen (wir berichteten), hat die dritte große Strafkammer des Klever Landgerichtes nun die Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Denn der Malier – das sagte im Rahmen des Sicherungsverfahrens auch ein Sachverständiger aus – ist psychisch krank. Schuldig gesprochen wurde er für die in der Antragsschrift aufgeführten Taten nicht, denn er ist nicht schuldfähig. Gerichte haben in diesen Fällen die Möglichkeit, die unbefristete Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie anzuordnen, wenn weitere erhebliche Straftaten zu erwarten sind.