Sattelzug durchbricht die Leitplanke : Mann aus Kevelaer stirbt bei Unfall auf der A2

Dortmund/Kevelaer Zwei Tote und mehrere Verletzte forderte eine Massenkarambolage auf der A2. Ein Sattelzug hatte die Leitplanke durchbrochen und war in die Gegenfahrbahn geraten.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 35-Jähriger aus Kamp-Lintfort gegen 15.40 Uhr mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Oberhausen unterwegs. Kurz hinter dem Kreuz Dortmund-Nordwest geriet er aus bislang ungeklärter Ursache offenbar auf den mittleren Fahrstreifen. Ein dort fahrender 59-Jähriger aus Herten konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Range Rover seitlich gegen den Auflieger des Gespanns. Dessen Fahrer verlor nun die Kontrolle, der Sattelzug durchbrach die Mittelschutzplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Hannover fahrender 34-Jähriger aus Kevelaer konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Mitsubishi frontal gegen den Sattelzug. Das Auto drehte sich und kollidierte noch mit dem VW eines 55-Jährigen aus Oberhausen. Dieser war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs.

Bei dem Unfall erlitten der 34-Jährige aus Kevelaer und der 55-Jährige aus Oberhausen tödliche Verletzungen. Sie starben am Unfallort. Eine 49-Jährige, ein 17-Jähriger und ein 13-Jähriger - alle aus Oberhausen mit im VW unterwegs - wurden schwer verletzt. Der 35-Jährige aus Kamp-Lintfort und der 59-Jährige aus Herten erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Verletzten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Auch zwei Rettungshubschrauber waren in den Einsatz eingebunden und an der Unfallstelle gelandet.