Auto durchbricht Sicherheitszaun am Flughafen : Zwischenfall in Weeze: Maschine bricht Landung ab

Weeze Ein Auto hatte den Sicherheitszaun durchfahren. Der Mann am Steuer hatte wohl medizinische Probleme, er fuhr fast auf die Landebahn.

Es ist der Alptraum jedes Fluggastes. Man hat das Ziel schon im Blick, das Flugzeug setzt zur Landung an und dann zieht der Pilot die Maschine plötzlich wieder in die Höhe. Diese Szene erlebten die Passagiere am Samstagabend an Bord eines Ryanair-Fluges aus Rom. Das Flugzeug musste seine Landung abbrechen, weil ein Mann mit einem Auto in den Sicherheitsbereich gefahren war.