Flug wurde umgeleitet : Festnahme am Flughafen Weeze

Weeze Weil der Flug nach Deutschland umgeleitet wurde, landete ein Serbe in Weeze. Hier lag ein Haftbefehl gegen ihn vor.

Dumm gelaufen für einen 21-jährigen Serben. Er wollte am Dienstag eigentlich von Skopje in Mazedonien nach Eindhoven fliegen. Der Flug wurde allerdings umgeleitet. Daher landete der Mann in Weeze. Hier wurde er um 11 Uhr von der Bundespolizei überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Reisende durch das Ausländeramt Enzkreis zur Ausweisung oder Abschiebung in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben ist. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Darüber hinaus liegt eine Einreiseverweigerung gegen den Mann vor.