Unterstützung in der Pandemie aus Kevelaer : Malteser helfen in Heimen bei Corona-Schnelltests

Kevelaer Wer Angehörige im Heim besuchen will, braucht ein negatives Testergebnis. Die Malteser aus Kevelaer halfen dabei in zwei Einrichtungen mit.

In Kevelaer meldeten sich innerhalb weniger Tage spontan 38 Helfer, um die Tests in zwei Pflegeheimen zu übernehmen. Zur Vorbereitung nahmen alle an einer Online-Schulung durch einen Arzt teil. Zudem wurden die Freiwilligen ausführlich in den Ablauf der Tests eingewiesen. „Vor Ort gab es auch für jedes Team eine spezielle Einweisung, da es ja Tests verschiedener Hersteller gibt, die kleine Unterschiede in der Durchführung aufweisen“, erläutert Paul. Zudem teilten sich die Malteser so auf, dass in jedem Zweierteam mindestens einer über die Rettungsdienst-Qualifikation verfügte.