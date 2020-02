Mahnwache in Kevelaer : Zeichen gegen Hass und für Menschlichkeit

Mehr als 200 Besucher kamen zur Mahnwache in die evangelische Kirche. Ein Zeichen dafür, wie wichtig den Menschen das Thema ist. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Bei der Mahnwache wurde auch die Frage aufgeworfen, ob Kevelaer nicht doch mehr Flüchtlinge aufnehmen kann.

Als Kaplan Christoph Schwerhoff die Besucher auffordert, ihre Gedanken auf einen Zettel zu schreiben, dauert es nicht lange bis die ersten zum Stift greifen. Viele schreiben das, was sie bewegt nieder und heften die Zettel an eine der Stelltafeln in der evangelischen Kirche. Es ist zu spüren: Viele sind betroffen von den Ereignissen der vergangenen Tage, von Thüringen, von Halle und Hanau, vom Schicksal der Migranten im Mittelmeer. Die Kirche ist voll. Mehr als 200 Menschen sind gekommen, um auch durch ihre Anwesenheit ein deutliches Zeichen zu setzen für Menschlichkeit gegen den Hass.

Bewegend ist ein Wort, das vielen an dem Abend immer wieder durch den Kopf gehen wird. Etwa als Pastor Andrea Poorten nach vorne tritt und sagt, er tue sich als katholischer Priester schwer, hier zu stehen. Denn gerade für Pfarrer sei es momentan schwer, auf andere zu zeigen. Schließlich hätten viele seiner Mitbrüder auch Unrecht getan, sagt er, spricht die vielen Missbrauchsfälle an. Doch angesichts der aktuellen Entwicklungen müsse man einfach aufstehen und ein deutliche Zeichen für Mitmenschlichkeit setzen. „Ich stehe hier, weil so viel Unrecht passiert ist und ich ich nicht will, dass es wieder passiert.“ Jeder habe die gleiche Menschenwürde, egal an was er glaubt oder nicht glaubt.

Offensichtlich ist, dass den meisten Besuchern das Schicksal der Flüchtlinge im Mittelmeer sehr am Herzen liegt. Vor der Stellwand mit dem Stichwort „Mittelmeer“ stehen die meisten Kerzen, an der Wand hängt die größte Zahl von Zetteln mit persönlichen Gedanken. „Wo ist die Menschlichkeit geblieben“, hat ein Besucher geschrieben, ein andere mahnt „Es könnten eure Kinder sein“. Der Zettel „Warum kann Kevelaer nicht zehn Flüchtlinge aufnehmen“ stellt eine Frage, die vielen durch den Kopf geht. „Menschenwürdige Bedingungen in Flüchtlingslagern, die für ihre Bevölkerung ein Mindestmaß an medizinischer Versorgung und Sicherheit garantieren sind kein Luxus. Sie sind Verpflichtung“, sagt Ulrich Hünerbein-Ahlers vom Runden Tisch für Flüchtlinge. Er erinnert daran, dass der Bürgermeister und Teile des Rates dafür eingetreten sind, dass Kevelaer als sicherer Hafen bis zu zehn unbegleiteten Kindern auf Zeit medizinische Versorgung und Sicherheit garantiert. „Das Ergebnis der Abstimmung ist bekannt“, sagt Hünerbein-Ahlers, der für die Grünen auch im Rat sitzt. Direkte Forderungen in Richtung von CDU und KBV sich in der Frage zu bewegen, gibt es in der Gedenkstunde nicht. Schließlich soll allgemein ein Zeichen für Mitmenschlichkeit und gegen Rassismus gesetzt werden.