KEVELAER : Willi Holtappels ist der neue König

KEVELAER Er setzte sich beim Buschfest des Männergesangsvereins durch.

In seinen Dankesworten betonte Willi Holtappels, wie schön so ein Fest in Gemeinschaft sei, wenn man außer dem Singen noch andere Dinge unternimmt. Außerdem fände er es vortrefflich, wenn die Sänger es schaffen würden, neue Mitglieder für den Verein zu werben, denn – so sangen die Herren – „Der Gesang hält Dich jung ein Leben lang“.