Chor aus Kevelaer unterwegs : Männergesangverein singt in Remagen

Der Chor sang auch in der Appolinariskirche in Remagen. Foto: KMGV

Kevelaer Ereignisreicher Tag mit Auftritt in der Apollinariskirche mit Stücken nach der ukrainischen Liturgie. Chorleiter Michael von Jasiniecki ist in Remagen zuhause.

Auf der Rathaustreppe gab der KMGV vor zahlreichen Zuhörern ein Ständchen, das mit viel Applaus bedacht wurde. Zum Mittagessen kehrte der Chor im Remagener Brauhaus direkt am Rhein ein. Nach einer guten und leckeren Mahlzeit und einem spontanen Ständchen vor dem Brauhaus, wo sich viele Gäste aufhielten die die Sänger mit großem Beifall belohnten, ging es auf das Schiff „Poseidon“ der Bonner Personenschifffahrt. Auf dem Schiff wurde in gemütlicher Atmosphäre viel gelacht und gesungen, unterstützt von Josef Coenen mit seinem Akkordeon, und die übrigen an Bord anwesenden Gäste hatten sichtlich viel Freude daran.

Von dort ging es mit dem Bus weiter zur letzten Station nach Köln. In der Ratsstube des Brauhauses „Sion“ gab es zum Abschluss des Tages noch eine Stärkung in Form von „ne halve Hahn“ und reichlich Kölsch. Nach einer kleinen „Irrfahrt“ wegen einer gesperrten Autobahn „kamen wir dann nach einer wirklich erlebnisreichen und schönen kombinierten Bus- und Schiffsreise in Kevelaer an. Die Tour wird allen noch lange in schöner Erinnerung bleiben“, heißt es.