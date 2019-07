Kevelaer Klostergarten : Madonnari-Werke als Blickfang am Kreuzweg

Kevelaer (RP) Die Open-Air-Ausstellung „Kunst Kreuz(t)weg“ erfreut Besucher und Kevelaerer gleichermaßen. Ein Großteil der beim „1. Internationalen Madonnari-Festival“ entstandenen Kunstwerke säumt den Kreuzweg.

Immer wieder trifft man auf Kunstinteressierte, die vor den großformatigen und teils farbenfrohen Bildern ins Gespräch kommen oder diese im Stillen auf sich wirken lassen. Seit Mitte Juni gibt es zwei weitere Madonnari-Bilder, die bewundert werden können. Der Auftakt für die Erweiterung der Ausstellung ging mit dem Beginn der Wallfahrtszeit 2019 einher. Pilger, Besucher und Kevelaerer werden am Tag der offenen Tür im Klostergarten in den Bann gezogen. „Wir sind den Verantwortlichen im Klostergarten sehr dankbar, dass durch die Platzierung der Bilder weiteren Besuchern der Zugang zur Ausstellung ermöglicht wird“, so Bernd Pool vom Stadtmarketing.

In Twisteden braut sich was zusammen

Tradition in Twisteden : In Twisteden braut sich was zusammen

Megafestival in Weeze : Nur für Weezer: per Rad zu Parookaville

Mit der Ausstellung „Kunst Kreuz(t)weg“ machen die Veranstalter bereits heute auf das „Internationale Madonnari-Festival“ aufmerksam, das vom 20. bis 22. September stattfindet und sich orientieren gleichwohl am Leitfaden „Gesund an Leib und Seele“ orientiert.

„Kevelaerer Einzelhändler oder Gastronomen, die an einer zeitweisen Präsentation der Madonnari-Bilder interessiert sind, sollten sich beim Stadtmarketing melden“, so der Aufruf der Wallfahrtsstadt. Weitere Bilder könnten so den Weg der Besucher auch in der Innenstadt „kreuzen“. Mit dem Klostergarten in Kevelaer hat das Stadtmarketing Kevelaer bereits einen weiteren Partner für die Ausstellung und damit für die Bewerbung des Festivals finden können.