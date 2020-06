Aktion Stadtradeln in Weeze und Kevelaer : Fast täglich per Rad zur Arbeit

Fast täglich per Rad zur Arbeit

Aktion Stadtradeln in Weeze und Kevelaer

Wemb/Kevelaer Ludwig Beckers fährt regelmäßig die Strecke von Wemb nach Kevelaer. Es geht über acht Kilometer, dabei gebe es wunderschöne Abschnitte.

Derzeit läuft die Aktion „Stadtradeln“. Sie soll dazu animieren, vom Auto aufs Rad umzusteigen. Einer, der bereits oft sein Zweirad benutzt, ist Ludwig Beckers. Er wohnt in Wemb und arbeitet im acht Kilometer entfernten Kevelaer. Als überzeugter Radfahrer fährt er so oft es geht mit seinem Rad zum Betrieb.