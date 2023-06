Kirmes im Dorf Wetten feiert Festkettenträger Ludger Gipmans

Die Danksagung an seine Familie, seine Feuerwehrkameraden, die Vereine und ganz Wetten machen deutlich: Es hat den richtigen getroffen. Er schaut von sich weg, sieht das große Ganze und denkt an andere. In der Laudatio wurde Gipmans als Feuerwehrfachmann mit riesigem Wissen gelobt. In den Zeiten als er Löschzugführer in Wetten war, sei er ein Chef gewesen, der sich aber nie als Chef aufgespielt habe. Im Gegenteil: „Schlicht und einfach“ sind die Worte, die immer wieder fallen. Und das sei in keinster Weise negativ gemeint in einer Welt, in der alle nach Superlativen streben.