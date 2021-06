Feuerwehr alarmiert : Lastwagen reißt Stromleitung in Twisteden ab

Twisteden Ein Lkw-Fahrer hat für einen Einsatz der Feuerwehr in Twisteden gesorgt. Der Mann war mit seinem Wagen in eine Stromleitung geraten.

Das hätte gefährlich werden können. Am Donnerstagmittag riss ein Lastwagenfahrer mit seinem Fahrzeug eine Oberleitung am Ottersweg in Twisteden herunter. Die Leitung lag auf dem Wagen, der Fahrer befürchtete, dass er einen Stromschlag bekommen oder der Lastwagen in Brand geraten könnte.