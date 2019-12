Erste Bestätigungen für das Festival 2020 : Armin van Buuren kommt wieder zu Parookaville

Weeze Die Veranstalter haben die ersten Künstler bekannt gegeben. Zu den Headlinern 2020 gehören unter anderem Armin van Buuren sowie Dimitri Vegas & Mike.

Darauf haben die Fans von Parookaville gewartet: Am frühen Morgen gaben die Veranstalter in einem Video die ersten Künstler für das Electro-Dance-Festival im kommenden Jahr bekannt. Und auch wenn die DJs in alphabetischer Reihenfolge genannt wurden, war der erste Name für viele sicher auch gleich das Highlight. Armin van Buuren wird erneut nach Weeze kommen und hier ein Headliner-Set präsentieren.