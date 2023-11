Musik in der Wallfahrtsstadt Karl-Leisner-Lied vom Kevelaerer Chor auf Youtube

Nach gemeinsam verbrachter Freizeit und weiteren Proben am Samstag sowie zwei geselligen Abenden, gestaltete der St.-Antonius-Kirchenchor in der Stiftskirche in Kleve den Gottesdienst. Dort wurde auch das von Christian Franken komponierte Lied über Karl Leisner, dem an der Stiftskirche eine Gedenkstätte gewidmet ist, uraufgeführt. Nach einem gemeinsamen Mittagessen und anschließendem Kaffee folgte die Rückfahrt nach Kevelaer. Das Karl-Leisner-Lied ist für alle Interessierten auf Youtube abrufbar, in einer späteren Version mit Kirchenchören, Kinder- und Jugendchor.