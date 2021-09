Ehemalige Schülerin zu Besuch : Lesung von Krimi-Autorin Sandra Åslund am Kevelaerer Gymnasium

Kevelaer Die Krimiautorin kehrte an ihre frühere Bildungsstätte zurück. Mit den Schülern veranstaltete sie einen spannenden Workshop, abends gab es eine atmosphärische Lesung.

Sandra Åslund nahm die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit auf eine Reise an die südliche Atlantik-Küste Frankreichs. Sie fing den Charme der Region mit wunderschönen Bildern und ausgewählten Musikstücken ein und entfaltete die Geschichte der Privatdetektivin und Foodbloggerin Claire Molinet, die bei einem Spaziergang an der berühmten Wanderdüne „Dune du Pilat“ auf die Überreste einer mumifizierten Leiche stößt. Der herbeigerufene Commandant Raoul Chenier reagiert zunächst etwas reserviert auf erste Hinweise und Beobachtungen, die Claire in der Zwischenzeit machen konnte. Claire beginnt mit den Ermittlungen zu einem neuen Auftrag, und die Wege der Beiden trennen sich vorerst. Dann aber wird eine Studentin vermisst, deren wohlhabende Eltern sich große Sorgen machen. Die Spur führt in die Weingüter der Region, wo Claire und der Commandant wieder aufeinandertreffen. Schnell keimt in Claire der Gedanke auf, dass der Fall der vermissten Studentin in Zusammenhang mit der mumifizierten Leiche aus der Wanderdüne stehen könnte.