Neues Prinzenpaar : Leonie II. und Felix I. regieren in Weeze

Leonie II. und Felix I. regieren in Weeze

Weeze Der Gemeindejugendring kürte im Bürgerhaus das neue Kinderprinzenpaar.

Die Prinzenkür begann mit dem Einzug des noch amtierenden Kinderprinzenpaares Prinz Aydrian I. (Vignold) und Prinzessin Dana I. (Putzmann) in Begleitung der Tanzzwerge, der Minitanzgarde und der großen Garde unter der Begleitung der Fanfarengruppe des Tambourcorps Weeze. Bevor das Geheimnis um die neuen Regenten gelüftet wurde, gab es ein buntes Programm.

Applaus gab es für die Kindergärten mit ihren Beiträgen, die schon seit Jahren immer wieder Tänze mit drei- bis sechsjährigen Kindern einstudieren. „Wenn man die Freude dieser Kinder auf der Bühne sieht, ist es einfach eine tolle Leistung“, so Bernd Lion. Aus den eigenen Reihen des Gemeindejugendrings wurden die beiden Gardetänze, der Showtanz der Sunshine-Girls und der Tanz der Tanzzwerge präsentiert.

Geegen 17.30 Uhr war es dann soweit: Das neue Prinzenpaar wurde traditionell in den geschmückten Mülltonnen, begleitet vom Musikverein Weeze, auf die Bühne gebracht. Die Spannung stieg und nach einem langsamen Countdown wurden die Tonnen geöffnet. Heraus stieg das neue Prinzenpaar Prinz Felix I. (Maas) und Prinzessin Leonie II. (van Eykels). „Wir wünschen dem neuen Prinzenpaar eine schöne Saison und gutes Wetter beim Kinderkarnevalzug am Samstag, 22. Februar“, so Bernd Lion. Dann kann jeder dem Kinderprinzenpaar auf dem vom Karnevalsclub Ratsstube neu gestalteten Prinzenwagen zujubeln.