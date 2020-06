Corona-Lage in Kevelaer : Auch der Bürgermeister hat die Corona-App auf dem Handy

Kevelaer Dominik Pichler appelliert, sich die Software herunterzuladen. Tests der Leiharbeiter aus Kevelaer waren alle negativ. Neun Personen hatte der Kreis in der vergangenen Woche testen lassen.

Dabei könnte man in der Marienstadt eigentlich derzeit recht entspannt sein. Es gibt aktuell nur einen „aktiven“ Coronafall. Doch da diese Person gar nicht mehr in Kevelaer wohnt, galt die Stadt am Montag erneut als „coronafrei“.

Inzwischen liegen auch die Ergebnisse der Tests der Leiharbeiter aus Kevelaer vor. Wie berichtet, hatte das Gesundheitsamt neun Personen testen lassen, die in einem Gebäude in der Marienstadt wohnen und in den Niederlanden in einem Schlachtbetrieb arbeiten. Alle Tests waren negativ, niemand hat sich infiziert, ist die positive Nachricht nach der Testreihe.