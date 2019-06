Verkehr in Kevelaer : Leichter abbiegen auf Bahnstraße

Verkehr in Kevelaer

KEVELAER Die KBV hatte den Antrag für eine zusätzliche Haltelinie gestellt.

„Durch diese Maßnahmen könnte der Verkehrsfluss gesteigert werden. Insbesondere durch die Baumaßnahme am Baumarkt ist zukünftig mit einem höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen“, so der Fraktionsvorsitzende. Zwischenzeitlich hat die Verwaltung die Haltelinie und den Hinweis auf dem Verkehrsschild angebracht. „Damit ist eine wesentliche Verbesserung beim Links- und Rechtsabbiegen aus der Ladestraße bei geschlossenen Bahnschranken erreicht worden“, so der KBV-Vorsitzende Günther Krüger.