Treffen der Skater und Graffiti-Künstler Legende Titus kommt zu Skate-Event nach Kevelaer

Echte Profis sind am Samstag 24. August, am Start, es gibt ein Preisgeld von 2500 Euro in verschiedenen Klassen zu gewinnen. Aber da K-Vibez auch ein Event für die ganze Familie sein sollen, gibt es morgens um 10 Uhr quasi zum Start der Veranstaltung auch einen Skate-Wettbewerb für die Kinder. „Damit setzen wir uns auch von den anderen Veranstaltungen ab, aber wir haben einfach in den Vorjahren gemerkt, dass unheimlich viele Familien vorbeikommen und für die wollen wir etwas bieten.“ So gibt es eine Hüpfburg, Waffeln und Eis und die Kinder können auch selbst als Grafitti-Künstler aktiv werden.