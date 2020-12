Einkaufen in Kevelaer : Late-Night-Shopping in der Busmannstraße

Kevelaer Bei der Stempelkartenaktion der Busmannstraßen-Händler geht es in den Endspurt. Am Freitag haben die Läden ein letztes Mal 2020 bis 21 Uhr geöffnet.

Kein Advents- und Krippenmarkt, geschlossene Cafés wegen Corona – die Innenstadt in Kevelaer ist momentan spürbar leerer als sonst in der Adventszeit. Daher sind besondere Akzente wichtig, um Kunden in die Stadt zu holen. Am Freitag, 4. Dezember, haben die Geschäfte auf der Busmannstraße zum letzten Mal in diesem Jahr bis 21 Uhr für die Kunden geöffnet. „Der lange Freitag ist mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bei Kevelaerern und Besuchern der Wallfahrtsstadt beliebt und wird gerne genutzt, um gemütlich und entspannt einzukaufen und die einzigartige Atmosphäre zu genießen“, meinen die Händler. Gerade jetzt in der Adventszeit lade die schön beleuchtete und weihnachtlich geschmückte Einkaufsstraße zu einem schönen Bummel ein.