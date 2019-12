Unfall auf der Autobahn : Lastwagen landet im Straßengraben

GOCH Auf der A 57 verunglückte am frühen Montagmorgen ein Lkw.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen ein Lastwagen von der Autobahn abgekommen. Der 41-jährige Fahrer aus Goch war mit dem Sattelauflieger in Richtung Nimwegen unterwegs, als er zwischen der Anschlussstelle Kleve und der Grenzstation Goch ins Schleudern kam und von der Fahrbahn rutschte. Der 20-Tonner landete kurz nach 7 Uhr auf der Seite im Straßengraben. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeschlossen, war jedoch nicht eingeklemmt. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch entfernten das Fenster der Fahrertür und konnten den Mann so aus dem Fahrzeug befreien. Der Rettungsdienst kümmerte sich anschließend um den Fahrer. Der Mann erlitt leichte Verletzungen.