Unfall in Kervenheim : Lkw rutscht in den Graben

Lkw rutscht in den Graben

Unfall in Kervenheim

Kervenheim Ein Lastwagen kam von der Straße ab und fräste gewissermaßen den kompletten Grünstreifen auf. Die Straße zwischen Schravelen und der Schloss-Wissener-Straße musste gesperrt werden.

Relativ viel Glück hatte der Fahrer eines niederländischen Lastwagens am Donnerstagmittag. Der Wagen war kurz vor 13 Uhr auf der Schravelner Straße von Kevelaer in Richtung Schloss-Wissener-Straße unterwegs. Dabei kam der Lkw aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der Fahrer versuchte vermutlich, sein Fahrzeug zurück auf die Straße zu lenken. Doch das misslang. Berichtet wird, dass der Wagen zunächst noch zurück auf die Straße gekommen war, dann aber doch wieder den Rand herunterrutschte. Hier fraß sich der Lkw mit seinen Reifen immer weiter in den Grünstreifen ein und fräste den Boden gewissermaßen auf. Schließlich kam der Wagen zum Stehen und konnte nicht mehr weiter fahren.

Da das Fahrzeug in der vom Regen aufgeweichten Böschung abzurutschen drohte, musste es gesichert werden. Daher kam die Feuerwehr zu Hilfe.

Da diese Arbeiten ziemlich aufwändig waren, musste die Strecke großräumig gesperrt werden. Laut Polizei wurde die Schravelner Straße zwischen Schloss-Wissener-Straße und Rheinstraße in Kevelaer über mehrere Kilometer dicht gemacht. Gegen 15 Uhr war es gelungen, den Lkw wieder auf die Straße zu ziehen. Danach wollte der Bauhof des Kreises Kleve die Straße noch reinigen. Danach sollte die Strecke dann wieder freigegeben werden.

Verletzt wurde zum Glück niemand. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Der Schaden am Lastwagen soll aber nicht ganz so groß gewesen sein. Entstanden ist auf jeden Fall ein ziemlicher Flurschaden an der Strecke.