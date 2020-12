Kostenpflichtiger Inhalt: Ministerpräsident zu Gast bei Adventskonzert in Kevelaer : Kritik am Besuch von Laschet

Die Pilgerkerze von Armin Laschet vor der Gnadenkapelle. Foto: Marcel Kusch

Kevelaer Mancher hält es für ein falsches Signal, wenn der Ministerpräsident in Zeiten des harten Lockdowns an einem Adventskonzert in Kevelaer teilnimmt.