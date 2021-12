Patronatsfest in Keylaer : Hubertusgilde bedankt sich bei Vorstandsmitgliedern

Patronatsfest in Keylaer

Keylaer Im Vorstand der Hubertusgilde hat es eine Menge Veränderungen gegeben. Neuer Vorsitzender ist jetzt Erik Adamaschek, er folgt auf Theo Keysers.

Der scheidende Präsident Theo Keysers gehörte dem Vorstand seit 1999 an, bis 2001 als 2. Kassierer, von 2001 bis 2008 als Vizepräsident und seit 2008 leitet er als Präsident die Geschicke des Vereins. Sein besonderes Engagement galt in all den Jahren der Organisation und Vorbereitung der Hubertuskirmes.