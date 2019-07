Bürgermonitor : Langes Warten im Neubaugebiet auf den Glasfaseranschluss

Die Firma Deutsche Glasfaser warb mit großformatigen Plakaten für schnelle Hausanschlüsse. Foto: Latzel/Latzel, Sebastian

WINNEKENDONK Lars van de Wetering schloss bereits im Juli 2017 einen Vertrag ab. Seitdem hat sich nichts getan. Jetzt verspricht das Unternehmen aktiv zu werden.

„Mit Glasfaser die ganze Welt direkt vor Ihrer Tür.“ Mit diesem Slogan wirbt das Unternehmen Deutsche Glasfaser großflächig für das Turbo-Internet in der Region. Auch Lars van de Wetering hätte gerne die ganze Welt direkt vor der Tür und hatte sich daher bereits im Juli 2017 dazu entschieden, einen Vertrag mit dem Unternehmen aus Borken abzuschließen.

Van de Wetering war guter Hoffnung, bald auf die versprochene Daten-Autobahn wechseln zu können. Vor allem weil er mehrfach eine Mitteilung bekam, dass es den Hausanschluss bald geben würde. Doch danach tat sich nichts mehr. Es habe bislang keine Hausbegehung gegeben, die nötig ist, um zu klären wo das Glasfaser ins Gebäude kommt. Der Winnekendonker fragte beim Unternehmen nach und war enttäuscht, weil er lediglich als Antwort bekam, er solle „abwarten und Tee trinken“. Auf weitere Informationen wartete er bislang vergeblich, ebenso auf den versprochenen Anschluss. Das findet er umso verwunderlicher, weil in der angrenzenden „alten“ Straße bereits die Tiefbauarbeiten für die Glasfaserverlegung begonnen haben, im 15 Meter entfernten Neubaugebiet dagegen habe sich noch nichts getan. Gerade erst hat van de Wetering in der Sache noch einmal beim Unternehmen angerufen, wieder gab es nur die Auskunft, man könne nicht sagen, wann es losgeht. Besonders ärgerlich für den Winnekendonker ist, dass er noch seinen alten Vertrag zahlt, ohne in nutzen zu können. Denn seine bisherige Telefonnummer könne er nur zu Deutsche Glasfaser mitnehmen, wenn der Wechsel der Anbieter nahtlos erfolge, habe es geheißen. Van de Wetering ist enttäuscht und beklagt „Intransparenz der Hotline“.

Dennis Slobodian von Deutsche Glasfaser erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass das Problem in diesem Fall sei, dass es sich bei den Häusern an der Kettelerstraße um ein Neubaugebiet handle. „Als wir die Gesamtanalyse für das Gebiet vorgenommen haben, gab es diese Straße noch nicht.“ Trotzdem sei es seinerzeit möglich gewesen, im Zuge der so genannten Nachfragebündelung einen Anschluss zu ordern. Daran werde man sich auch halten.

In der kommenden Woche will das Unternehmen tiefbaumäßig in Kevelaer durch sein. Slobodian verspricht: „Im Laufe des Sommers gibt es dort einen Anschluss.“ Van de Wetering brauche sich auch nicht mehr zu melden, er werde automatisch von Deutsche Glasfaser kontaktiert und über das weitere Vorgehen informiert.