Hilfsgüter aus Kevelaer Erste Hilfe ist in Syrien angekommen

Immer wieder höre man in offiziellen Interviews – auch von politischer Seite - dass 90 Prozent der Hilfsgüter verloren gingen - als eine Art „Wegezoll“ an das amtierende, politische Regime in Syrien. „Anestis Ioanidis hat klar und eindeutig versichert, dass Human Plus mit einer kleinen, aber sehr versierten syrischen Hilfsorganisation zusammen arbeitet. Bislang klappt das reibungslos, die Hilfsgüter kommen bislang bei den Menschen an“, so APH. Probleme haben wohl eher die großen, internationalen Organisationen, die Hilfe bringen möchten und Verträge dafür schließen müssen mit der amtierenden syrischen Regierung. Deswegen, so Ioanidis, sei die Hilfe in großem Stil für die Menschen in Syrien auch so schwer.