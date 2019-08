Bürgermonitor : Winnekendonk: Tauziehen um Glasfaser geht weiter

Das Warten auf das Turbo-Internet geht in Teilen von Winnekendonk weiter. Im Bürgermonitor hatten wir darüber berichtet, dass Lars van de Wetering seit Langem auf einen Anschluss hofft. Er hatte bereits im Juli 2017 einen Vertrag mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser abgeschlossen.

Das fand er besonders verwunderlich, weil im Teil der Straße bereits Anschlüsse gelegt worden waren. Dennis Slobodian von der Deutschen Glasfaser hatte auf Anfarge unserer Redaktion erläutert, dass es sich bei dem Bereich, in dem van de Wetering wohnt, um ein Neubaugebiet handele. Daher werde es noch etwas dauern, ausgebaut werde aber im Sommer.

Doch auch nach dieser Ankündigung tat sich nichts, so der Mann aus Winnekendonk. „Es ist nichts passiert, keine Rückmeldung, kein Anruf kein Anschreiben, nichts. Würde ich mir die horrende Hausanschlussgebühr mal eben zwischendurch leisten können, ich würde sofort den Anbieter wechseln“, schreibt er verärgert. Ein Verlassen oder Beenden des Vertrages mit der Deutschen Glasfaser sei juristisch zwar seit gut einem halben Jahr möglich, aber das Unternehmen ruhe sich auf seinen leeren Versprechungen aus. Ihn wundere, dass die Deutsche Glasfaser in der Zwischenzeit immer neue Ausbaugebiete zugesprochen bekomme. „Für mich unverständlich, gerade auch wegen häufiger anderer Probleme“, so van de Wetering.