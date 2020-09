Kevelaerer will bewussteren Umgang mit Grundwasser : Vorschlag: Wasseruhr für Landwirte

Achterhoek Es braucht einen neuen Umgang mit der Ressource Grundwasser, sagt Johannes Krebber. Die Untere Wasserbehörde kontrolliere zu lasch, sagen Naturschutzverbände. Langfristig hat das Auswirkungen auf die Umwelt.

Krebber hält das System für völlig überaltet. Die Wasserrechte werden für 20 Jahre vergeben. „Die Laufzeiten sind viel zu lang. Wasserrechte müssen immer wieder angepasst werden an die Situation“, sagt Krebber. Das sehen auch die Naturschutzverbände so. Wasserbehörden hätten die zurückgehende Grundwasser-Neubildung zu berücksichtigen, solange es nicht gelungen sei, die Grundwasserstände hinreichend zu stützen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von Nabu, Bund und der Landesgemeinschaft Naturschutz und Umwelt (LNU) zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landeswasserrechts. Eine höhere Verdunstung und damit eine geringere Versickerung und den höheren Verbrauch nennen die Naturschutzverbände als Gründe für die zurückgehende Grundwasserneubildung. „Die Grundwasserneubildung hat sich in den letzten 30 Jahren erkennbar nach unten bewegt“, heißt es. Landwirt Krebber schlägt Alarm. Ein „das haben wir schon immer so gemacht“ könne es nicht mehr geben. „Wir können nicht alles in vollen Zügen nutzen und verbrauchen“, stellt er klar.