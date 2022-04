Landtagskandidaten zu Gast beim Kreissportbund : „Sport ist der Kitt der Gesellschaft“

Kreis Kleve Auf Einladung des Kreissportbunds (KSB) trafen sich elf Landtagskandidaten im Weezer Bürgerhaus, um sich zu sportspezifischen Themen zu positionieren. Alle Bewerber machen sich für die Unterstützung der Vereine stark.

In drei Wochen wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Aus dem Kreis Kleve bewerben sich insgesamt 16 Kandidaten, zehn aus dem Südkreis, sechs aus dem Nordkreis. Auf Einladung des Kreissportbunds (KSB) trafen sich elf von ihnen im Weezer Bürgerhaus, um sich zu sportspezifischen Themen zu positionieren.

Es war bereits die vierte Auflage des Polittalks des KSB. Lutz Stermann, der erste Vorsitzende des Vereins, lobte das Format und bezeichnete es als „gute Tradition“. Wegen der Corona-Pandemie bot der KSB den Zuschauern an, entweder in Präsenz teilzunehmen oder die Diskussion auch am Bildschirm zu Hause zu verfolgen.

Hauptthema war der Vereinssport im Kreis Kleve und wie man ihn fördert und stärkt. Es wurde über das Ehrenamt gesprochen, aber auch über sanierungsbedürftige Schultoiletten und über die Tatsache, dass Kinder heute so spät oder gar nicht schwimmen lernen. Die Umweltverträglichkeit von Kunstrasenplätze wurde ebenso besprochen wie der Trend zur „Muckibude“. Das breite Themenspektrum brachte Moderator Christoph Kepser in eine klare Struktur mit gezielten Fragen und einem Limit von zwei Minuten Redezeit. Auffällig war, dass die elf Politiker sich in ihren Ausführungen gar nicht so sehr voneinander unterschieden. Dass der Sport gesellschaftlich bedeutsam sei und förderungsbedürftig, darin waren sich alle einig. „Sport ist der Kitt der Gesellschaft“, sagte der Grünen-Politiker Volkhard Wille aus Kleve. Stephan Haupt von der FDP aus Bedburg-Hau verwies auf NRW als „Sportland Nummer eins“. Lucas von Stephoudt, Wirtschaftsförderer aus Geldern und ebenfalls FDP, fand, dass Sportvereine mehr mit Schulen und Betrieben zusammenarbeiten müssten, und damit mehr Bewegungsmöglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Berufstätige geschaffen würden. Die Vertreter der CDU, der Kreisvorsitzende Günter Bergmann und Stephan Wolters aus Geldern betonten, dass zu Recht in den Vereinssport viel Geld investiert werde. Paula Backhaus, Computer-Animateurin aus Uedem und Kandidatin für die Grünen, sieht im Sport ein Abbild der „Vielfältigkeit der Gesellschaft“. Ihr liegt besonders am Herzen, dass jedes Kind schwimmen lernt. Dass Sportstätten besser ausgerüstet und die Grundförderung für den KSB hochgestellt werden müsse, betonte Lars Aengenvoort aus Geldern für die SPD. Die SPD-Kandidatin für den Nordkreis, Christin Becker, nannte den Sport eine „gesellschaftliche Aufgabe“ mit Blick auf Veränderungen des Freizeitverhaltens der Menschen. „Die Gesellschaft wird immer unsportlicher“, gab Lutz Kühnen von den Freien Wählern im Nordkreis zu bedenken. Sein Kollege für den Südkreis, Stepan Flick aus Wachtendonk, erwähnte die Bedeutung des Breitensports, um „Talente zu suchen und zu finden“. Norbert Hayduk vertrat Die Linke. Er bezeichnete Sport als „gesellschaftliche Teilhabe“ mit der Betonung auf der Förderung sozialer Kompetenzen.