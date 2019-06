Kunst und Kultur rund um Kevelaer mit dem Rad erleben : Stimmungsvolle Landpartie

Info

Wann und Wo Die „Landpartie am Niederrhein“ gibt es seit vier Jahren. In diesem Jahr nahmen 150 Künstler und Kulturschaffende teil, die an 20 Orten ihre Werke präsentierten. Alle Häuser waren von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.

Wer Ab 2019 ist die Landpartie ein Projekt des Vereins „wirKsam - Kunst- und Kreativnetzwerk Kevelaer und Umgebung“. Die Leitung liegt weiter bei Anne van Rennings und Raphaele Feldbrügge.