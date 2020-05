Kultur entdecken in der Corona-Krise : Landpartie Niederrhein findet statt

Kunst in der Wiese ist eine Möglichkeit, die es bei der Landpartie am Niederrhein zu entdecken gibt. Foto: Landpartie am Niederrhein

Kevelaer Den ganzen Sommer lang haben Kunst- und Kulturinteressierte Zeit dafür. 24 Orte gibt es zu entdecken, mehr als 60 Kilometer umfasst die gesamte Strecke, die erradelt werden kann und sollte.

Auf Kunst und schöne Dinge soll niemand nach der langen Pause mehr verzichten müssen. Das dachten sich die Initiatoren der Landpartie am Niederrhein. Normalerweise ist ein Wochenende voll gepackt mit Begegnungsmöglichkeiten in den Werkstätten der Kulturschaffenden.

Auch in diesem Jahr wird es, wie gewohnt, eine Landpartie-Radkarte geben, die einen Überblick über die 24 Orte voller Kunst, Kunsthandwerk und Kreativität liefert. Los geht es am 13. Juni, die Karte wird eine Woche zuvor ins Internet gestellt. Ab dem 13. Juni kann an einem frei gewählten Tag die Kunst-Radroute erradelt werden. Die Organisatoren empfehlen das Rad, denn nur so gebe es das besondere Landpartie-Erlebnis, mit frischer Luft und schöner Landschaft inklusive. Alle Orte sind anhand einheitlicher Infotafeln leicht zu erkennen.