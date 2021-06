Viele Angebote zu Kunst und Handwerk in Kevelaer und Weeze : Großes Interesse an der Landpartie

Kevelaer/Weeze Auch von der Corona-Pandemie lassen sich die Organisatorinnen der Veranstaltung nicht unterkriegen. Sie haben ein umfangreiches Programm für drei Wochenenden auf die Beine gestellt. Die Nachfrage sei riesig, heißt es.

Auf jeden Fall sei das Interesse bereits riesig. Vor allem aus dem Ruhrgebiet und rund um Köln gebe es jede Menge Nachfragen. „Das liegt sicher daran, dass der Inlandstourismus in der Pandemie zunimmt und die Leute Veranstaltungen in der näheren Umgebung suchen“, meint Anne van Rennings. Gleichzeitig sei die Landpartie eine von ganz wenigen Veranstaltungen, die an ihrem Konzept festgehalten hat und tatsächlich stattfindet. „Wir haben dabei ein gutes Gefühl, dass es zu verantworten ist.“ Die Landpartie findet dezentral an 21 Orten statt, dadurch entzerrt sich der Andrang. Zudem sind die Angebote unter freiem Himmel, auch das sei ein Vorteil. Erstmals wird die Landpartie an drei Wochenenden stattfinden. Auch dadurch könnten sich die Besucher dann verteilen. Es müssen nicht alle an einem Wochenende kommen. „Wir machen ein ruhiges, beschauliches Angebot, so etwas passt gut in die Zeit. Die Leute nehmen sich auch Zeit und sind hoffentlich ganz gelassen unterwegs“, meint die Frau vom Organisationsteam.