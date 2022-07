Feier zum runden Geburtstag der Landfrauen Winnekendonk-Achterhoek-Kervenheim : Landfrauen feiern ihr 70-Jähriges 

Weeze Der Verband Winnekendonk-Achterhoek-Kervenheim blickt auf seine langjährige Geschichte und den Zusammenhalt zurück. Längst kommen die Mitglieder nicht nur aus der Landwirtschaft.

Nach dem Sektempfang ließ Dorothee Broeckmann als Vorsitzende des Landfrauenverbandes die vergangenen Jahre Revue passieren. Früher gehörten nur Frauen aus der Landwirtschaft dem Verband an. In den vergangenen 30 Jahren sind immer mehr Frauen aus anderen Berufsgruppen dem Landfrauenverband beigetreten. In dieser Zeit hatte sich der Verband stetig weiterentwickelt. Er ist offen für alle Frauen des ländlichen und städtischen Raumes.