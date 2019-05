Festveranstaltung : „Bauer Willi“ gratuliert den Landfrauen

Achterhoek Der Bezirksverband Geldern der Rheinischen Landfrauen schaut auf sieben Jahrzehnte zurück. Mit einem Film, festlichen Ansprachen und dem Besuch von „Bauer Willi“ wurde die tatkräftige Arbeit der Frauen gewürdigt.

Seit 70 Jahren haben die Rheinischen Landfrauen, Bezirksverband Geldern, „dufte Ideen fürs Land“. Dieser Slogan umrahmte die Feier zum 70-jährigen Bestehen. Die fand im Achterhoeker Festzelt am Freitagabend statt.

Zu den Feierlichkeiten waren jede Menge Gäste gekommen. Die gingen nicht mit leeren Händen nach Hause, sondern wurden sogar noch von den feiernden Landfrauen beschenkt. Über 250 Gäste durften sich neben einem Glas Blütenhonig über eine Bienennährpflanzenmischung freuen. Diese Geste spiegelt die Mentalität der Frauen wider, ein Auge für das Schöne zu haben und auf Natur und Heimat. „Verweile nicht in der Vergangenheit, träume nicht von der Zukunft, konzentriere dich auf den gegenwärtigen Moment“, zitierte Barbara Fronhoffs den weisen Buddha und meinte damit die liebevoll vorbereitete Feier. Äußerst charmant führte sie durch das Programm und erzählte ausführlich, dass Margret Voßeler-Deppe nur durch die Landfrauen in den Landtag gekommen ist und dadurch ihren jetzigen Ehemann kennenlernte. Die Landtagsabgeordnete bestätigte alles: „Da kann man mal sehen, wie Landfrauen das Leben eines Menschen verändern können.“

Margret Voßeler-Deppe hat bei ihren Recherchen zur Historie erkannt, dass die damaligen Ziele der Vereinigung alle Zeiten überdauert haben. Mit einem Zitat von Maggie Thatcher traf sie den Nagel auf den Kopf: „Wenn Sie etwas erklärt haben wollen, fragen Sie einen Mann. Wenn Sie wollen, dass etwas geschieht, wenden Sie sich an eine Frau.“

Zum Abendprogramm strömten weitere 200 Gäste ins Zelt, die die Live-Schaltung in die Lokalzeit aus Duisburg erlebten, in deren Mittelpunkt Bärbel Buschhaus stand. Insbesondere die Männer interessierten sich für „Das Dilemma der Essenmacher“, das Herzensthema von Dr. Willi Kremer-Schillings aus Rommerskirchen, besser bekannt als „Bauer Willi“. Der Wutbürger aus Vernunft möchte, dass sich Verbraucher und Landwirte annähern und steht für mehr Mut zur kreativen Kommunikation. „Unsere Mitbürger mögen Landwirte, lehnen aber unsere Landwirtschaft ab“, sagte er und stellte Möglichkeiten vor, das Image der Landwirtschaft aufzupolieren. Die Partyband „Two for you“ läutete einen weiteren Teil der Feierlichkeiten ein und sorgte für ausgelassene Stimmung.