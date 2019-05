Kultur in Weeze : Viel Gespür für musikalische Wünsche

WEEZE Zum zehnten Benefizkonzert hatte das Landespolizeiorchester NRW in die Weezer Cyriakus-Kirche eingeladen. Das Ensemble wurde durch verschiedene Chöre unterstützt. Der Eintritt war frei.

Erneut hatte Landrat Wolfgang Spreen die Schirmherrschaft übernommen und damit die Bedeutung des Benefizkonzertes unterstrichen. Schwungvoll eröffneten die Musizierenden das Konzert mit der mitreißenden „Fanfare for the Common Man“ des amerikanischen Komponisten Aaron Copland. Es war ein erster Vorgeschmack auf das hohe spielerische Niveau des über 40-köpfigen Orchesterensembles, das voller Vielfalt und entsprechendem Rhythmus begeisterte. Sein Publikum nahm Scott Laxton mit, erläuterte besondere Partien, stellte das jeweilige Stück in den Kontext. Auch er lieferte eigene Kompositionen wie „Septenary Jubilee Ragtime“ dazu. „Die Polizeimusik feiert 100 Jahre“, so Laxton, der sich zu einer frischen wie frechen Ragtime-Komposition inspirieren ließ. „Ich habe es anderen vorgespielt“, so Lawton. „Klingt wie ein Ragtime bekam ich zu hören. Das ist mein Beitrag zu 100 Jahren Polizeimusik.“ Das Liebesthema aus „Scheherezade“ entführte musikalisch zum Ende des ersten Teils in die wunderbare Welt von „Tausend-und-einer-Nacht“ in der Bearbeitung von Sammy Nestico. 1888 schuf Nikolai Rimsky- Korsakov als sinfonische Dichtung diese fantastische Welt. Nach einer kleine Umbauphase stimmten die Chöre mit Chorleiter Michael Sibbing den Willkommensgruß „Kommt zusammen“ an, luden zum Mitsingen ein. „Hallelujah day by day“ folgte, Spannungsmomente bauten sie auf bei Verdis „Vedi le fosche nottune“, belohnten mit Edward Elagrs „Klänge der Freude“. Beschwingt und leicht führte Sibbing durch anspruchsvolle Passagen. Glanzvoller Höhepunkt zum Schluss, wenige Tage vor der Europa-Wahl, war Beethovens „Europahymne“. Stehender Applaus krönte das zehnte Benefizkonzert.