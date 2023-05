Engagiert im Alter Landeskonferenz der Seniorenvertretungen traf sich in Kevelaer

Gast der Mitgliederversammlung war auch in diesem Jahr der Referatsleiter für „Altenpolitische Infrastruktur, Teilhabe im Alter“ im fördernden Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, Thomas Hauberichs. Neuwahlen zum Vorstand stehen bei der LSV in zwei Jahren an; die vakante Position für die Schriftführung übertrugen die Delegierten Helga Niedoba aus dem Seniorenbeirat der Stadt Rheine. Der vom Vorstand eingebrachten Satzungsänderung – künftig wird die Amtszeit beim Vorsitz auf zwei Wahlperioden begrenzt – stimmten die Teilnehmenden zu, um regelmäßigen Wechsel zu ermöglichen. Nach dem Rechenschafts- sowie dem Kassenbericht wurde dem Vorstand Entlastung für das vergangene Arbeitsjahr gewährt. Als Ausblick wurde das neue Jahresschwerpunktthema ausgerufen: „Alter nutzt Krisen als Chance“. Einer der Hauptpunkte der Tagesordnung ist stets die Vorstellung und Diskussion von Anträgen aus den kommunalen Seniorenvertretungen. In Kevelaer wurden zwölf Anträge beschlossen. Allein fünf Anträge hatten das Thema „Altersdiskriminierung“ zum Inhalt – von der Altersbegrenzung bei Ehrenämtern bis hin zur digitalen Transformation. „Um diese Anträge wird sich der LSV-Vorstand in den kommenden Monaten ebenso kümmern, wie um die anderen beantragten Themen, etwa zum Wohnen, zu Hitze-Aktionsplänen in Innenstädten oder zur besseren Information rund um Long Covid“, sagten die Vorstandsmitglieder zu.