Weeze : Biohof Büsch ist bei „Land und lecker“ im Fernsehen

Weeze Am Montag, 29. Juli, ab 20.15 Uhr ist es soweit. Dann kann den Weezern beim Kochen über die Schulter geschaut werden.

Mittlerweile übernehmen auf vielen Höfen bereits die Kinder die Betriebe. In einer besonderen Staffel zum Zehnjährigen besuchen sich sechs Familien aus den vergangenen zehn Jahren, bei denen inzwischen die junge Generation am Start ist und die Geschäfte führt. Mittendrin ist auch Familie Büsch aus Weeze mit ihren Biohof. Die Folge wird im WDR-Fernsehen am Montag, 29. Juli, von 20.15 bis 21 Uhr zu sehen sein. Wer die Folge verpasst, kann sie auch in der WDR-Mediathek sehen.