Angebot unter freiem Himmel in Kevelaer Viel Spaß mit dem Lachventilator

Die „Atempause“ in Kevelaer läuft und bietet noch bis zum 16. August im idyllischen Solegarten St. Jakob ein umfangreiches Programm an Gesundheits- und Bewegungsangeboten. Wer wissen will, wie das da so ist, sollte am besten mal vorbeikommen und ein Angebot ausprobieren. Angeboten wird etwa Lachyoga von der Mobilen Massage Praxis.