Aufregung in Kevelaer Diebe stehlen Regenrohr am Kindergarten

Die Nachricht wird sicher auch für die Kinder eine aufregende Sache gewesen sein. In ihrem Kindergarten an der Twistedener Straße trieben bislang unbekannte Diebe ihr Unwesen. Wie die Polizei berichtet, machten sie sich im Zeitraum von Montag, 16.15 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, an der Kita zu schaffen.