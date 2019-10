Von Kevelaer nach New York : Kevelaerer Kurzfilm in New York

Mit ihrem experimentellen Kurzfilm „Inside | Out“ treten Brix Schaumburg (Foto) und Wilhelm van de Loo in New York bei einem Filmfestival an. Foto: Wilhelm van de Loo

Kevelaer Viele Produzenten träumen davon, ihr Werk einem internationalen Publikum zu präsentieren. Für zwei junge Kevelaerer wird dieser Traum wahr. Ihr Kurzfilm „Inside | Out“ läuft beim Filmfestival in Manhattan.

Überhaupt sei es ja nicht wichtig, was andere Leute sagen, solange man sich selbst wohl fühlt. So lautet das klare Statement der beiden Filmemacher aus Kevelaer. Eine Botschaft, die auch in „Inside | Out“ steckt. „Was der Film ausdrücken will: Ganz egal, was die Gesellschaft dir sagt, Hauptsache, du bist mit dir selbst im Reinen“, sagt van de Loo und erklärt, dass es ihnen auch beim Filmfestival in Manhattan vor allem darum gehe, diese Botschaft zu vermitteln. Gewinnen sei zweitrangig. „Wir haben es ja schon geschafft, dass der Film beim Festival akzeptiert wurde“, sagt auch Schaumburg. „Darüber sind wir sehr stolz. Für mich ist alles erreicht, was ich mir hätte wünschen können.“